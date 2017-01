Secretaria das Obras e vereadores vistoriam bairros

Com o objetivo de realizar com maior brevidade as melhorias na infraestrutura nos bairros, a Secretaria das Obras, Trânsito e Segurança (SEMOT) acompanhada de vereadores, está fazendo vistorias nos bairros da cidade.

A equipe esteve na sexta-feira (20/01) no Passo da Figueira ouvindo os moradores que querem a limpeza e desassoreamento do córrego existente, evitando alagamento e a construção de rede de esgoto. Outro problema é o lixo depositado no local. Eles afirmam que pessoas vêm da sede para descartar todo tipo de entulho. O diretor de Obras Delmo Tedesco orientou que seja feita denúncia, pelo telefone 3662.8436 quando uma ocorrência deste tipo for constatada.