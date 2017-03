Secretária da Saúde revela o que encontrou e o que precisa ser feito

A Secretária Municipal da Saúde a convite da FOLHA PATRULHENSE esteve nessa terça-feira (07/03), na redação do Jornal, onde falou sobre o Hospital Santo Antônio, que está, aos poucos, recuperando sua capacidade de atendimento, graças ao convênio a ser firmado com a Santa Casa de Misericórdia. O novo administrador Mauricio Fogaça, possui experiência na Santa Casa de Florianópolis e no Hospital Dom João Becker, de Gravataí.

Magda Bartikoski possui bagagem de mais de dois anos, adquirida como delegada regional de Saúde, chegando com a firme disposição, apoiada pelo prefeito Daiçon Maciel da Silva e do vice-prefeito José Francisco Ferreira da Luz, para devolver a credibilidade à conhecida Casa de Saúde.

Ela disse que o primeiro passo, logo que assumiu a secretaria, foi contratar uma empresa terceirizada de médicos e de enfermeiros, já que ficou impressionada com o alto custo em horas extras, apenas nesses serviços, em torno de R$ 7.000,00. “Algo abusivo e oneroso para o Município”, salienta.

Outra medida foi a manutenção da urgência e emergência, além da internação, que é ressarcida pelo Estado. Foi reativada a farmácia com medicação, mantido o Raio-X para internos, o laboratório, bem como foram terceirizados os serviços de copa, cozinha e higienização.

Como as tratativas com Santa Casa já estavam sendo encaminhadas pelo então prefeito eleito, Daiçon e por sua esposa Aglaé, que tem cargo de direção na Secretaria Estadual de Saúde, foram abertas as portas para que os entendimentos prosseguissem.

O QUE FOI APONTADO POR MAGDA

Alvarás vencidos desde 31 de agosto do ano passado. A gestão passada, juntamente com a administração do hospital (Germann), firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para fazer as adequações necessárias para receber o alvará definitivo. Nada foi feito.

Outros apontamentos feitos por Magda foram: ausência de dois sistemas de exaustores, da agência transfusional, e do Plano de Prevenção de Incêndios (PPCI) e CME (Centro de Esterilização).

“O que fizemos de imediato foi procurar o engenheiro que havia elaborado o projeto do bloco cirúrgico, dr. Glauco, pois trata-se de um trabalho complexo, especialmente em função do sistema de exaustão exigido. Frisou que as reformas foram prioridade da administração e que por isso a população precisa ter paciência porque, sem resolver essa situação não haverá alvará. Eles diziam que em 20 dias a obra ficaria pronta, o que não era verdade, agora vamos investir mais de 300 mil reais para corrigir erros e preparar o bloco”, disse. O que precisa ser feito está sendo coordenado pelo setor de Planejamento liderado pelo Secretário Ferúlio José Tedesco e pelo vice-prefeito José Francisco Ferreira da Luz.

A prefeitura também contratou um engenheiro especialista em programa de prevenção de incêndio, e o projeto já foi entregue e protocolado no Corpo de Bombeiros, sendo validado para que possa ser expedido o alvará competente.

ADMINISTRAÇÃO JÁ É COM A SANTA CASA

A Santa Casa já assumiu a parte administrativa e ontem (quarta-feira) houve reunião com os médicos da região. Várias reuniões de trabalho já foram realizadas desde janeiro com todos os setores da Santa Casa. “Também, estou fazendo junto com a 18ª Coordenadoria, contrato com a Santa Casa para atender as especialidades, exames, cirurgias de média complexidade. O centro oftalmológico continua sendo referência regional, assim como a Psiquiatria. Outras especialidades virão gradativamente”.

No segundo semestre, virá a universidade, com a Residência Médica, que é outro projeto a ser desenvolvido. Abrimos o laboratório para atendimento externo, e que estava fechado desde o ano passado por falta de material. Graças a Deus temos material e havia sido fechado por causa disso. Hoje no nosso Hospital não faltam alimentos, nem medicação. Outra informação importante: com a Santa Casa serão feitos 9.000 exames por mês nas mais variadas especialidades. Enfatiza Magda: “A decisão da Santa Casa que é um desafio, só foi tomada após reunião do Conselho da Santa Casa, sendo baseada na confiança da gestão de Daiçon e na confiança do trabalho da Aglaé.”

SECRETÁRIA FALA SOBRE A SUA SECRETARIA

Quando Magda assumiu a Secretaria, constatou que o CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) estava sem oficineiros, havendo apenas um psiquiatra para atender toda a população, e uma lista de espera há mais de um ano de 600 pessoas. Uma parceria com a Pasta da Educação e a contratação de mais um psiquiatra nos permitirá atender a demanda. “Encontrei todas as farmácias completamente vazias. A Saúde tomou providências para adquirir medicação e distribuí-la entre os postos. Também estamos chamando algumas agentes comunitárias do Processo Seletivo para atendimento no interior”.

No Posto Central constatamos a falta de médicos especialistas há mais de um ano, havendo apenas um psiquiatra, uma pediatra (os demais se exoneraram), um ginecologista obstetra (também os outros pediram exoneração) e para completar, o dermatologista também foi embora. Mas nos ESFs os cubanos continuam trabalhando.

Qual a saída: como não podem ser mais contratadas pessoas físicas, Magda está realizando tomada de preços através de clínicas, para a contratação desses profissionais.