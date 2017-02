Saúde promove audiência pública

Será realizada na terça-feira da semana que vem (21/02), na Câmara de Vereadores, às 17h, a audiência pública para apresentação dos relatórios de gestão da Saúde, do exercício de 2016 numa realização da Secretaria Municipal da Saúde e do Conselho Municipal da Saúde, obedecendo a Lei Complementar nº 141/2012.

De acordo com a secretária Magda Bartikoski, é muito importante que a população compareça, pois será a oportunidade de verificar todas as movimentações efetuadas na gestão da saúde pública do ano passado, tais como receitas, despesas, entre outras informações.