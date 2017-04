Santo Antônio com movimento normal

Em Santo Antônio da Patrulha, a movimentação é normal hoje (28), dia de greve nacional. Comércio, indústria, bancos Correios, funcionam normalmente. As Escolas Municipais Madre Tereza, Nossa Senhora de Fátima e Santa Inês não funcionam hoje. Prefeitura e Câmara com expediente normal. Sudeste também circulando normalmente. No país a paralisação de 24 horas convocada por centrais sindicais e movimentos sociais acontece em 25 Estados. Serviços de transporte coletivo, aeroportos e escolas são os principais afetados.

Foto da Agência Brasil