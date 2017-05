Santa Casa assume oitavo hospital do grupo

A Irmandade Santa Casa de Misericórdia assumiu, na manhã dessa terça-feira (02/05), o Hospital Santo Antônio, culminando com uma negociação que iniciou no final do ano passado, por iniciativa do então prefeito eleito Daiçon Maciel da Silva, de sua esposa Aglaé Regina da Silva, diretora de planejamento da Secretaria Estadual da Saúde e do vice-prefeito José Francisco Ferreira da Luz.

PREFEITO FOI O PRIMEIRO

Daiçon foi o primeiro a chegar na manhã de terça-feira, sendo recebido pelo Administrador Maurício Fogaça, que também recepcionou as demais lideranças, como a Primeira Dama Aglaé, o vice-prefeito José Francisco Ferreira da Luz, a Secretária da Saúde Magda Bartikoski, a diretora daquela Pasta Cláudia Luiz Santos, dentre outros.

QUALIDADE

O diretor administrativo Oswaldo Balparda afirmou que Santo Antônio da Patrulha terá um atendimento de qualidade, como é padrão da Santa Casa.”Aqui teremos o oitavo hospital do grupo. Pela primeira vez em seus 214 anos a Santa Casa sai dos seus muros e traz para uma outra comunidade seu modelo de atendimento. O projeto de Santo Antônio da Patrulha para nós é muito importante. A gente vem para construir um novo modelo de saúde”, destacou.

O COMEÇO

Explicou que no momento inicia apenas a parte do pronto atendimento por questões legais. Na sequência será firmado contrato com o Estado para a ampliação gradual dos serviços.

Indagado sobre se a Instituição possa se transformar em um hospital regional, disse que isso vai depender da evolução do projeto junto ao Estado. Por sua vez enfatiza que a reativação do bloco cirúrgico é fundamental porque um hospital não existe sem um centro cirúrgico.

DIA HISTÓRICO

Já a secretária municipal da Saúde, Magda Bartikoski relatou: “este dia é histórico para o município e para a região e eu, que fui Coordenadora da 18ª Coordenadoria de Saúde posso afirmar a importância deste processo para a região e hoje, é inevitável não lembrar esse período, à frente da 18ª, vendo que o hospital do meu município corria o risco de fechar, por problemas de administração. Então, fico emocionada e muito aliviada em ver a Santa Casa assumindo a gestão do hospital de Santo Antônio da Patrulha. O prefeito Daiçon Maciel da Silva acredita que este é o maior legado que deixará enquanto gestor público. “Não consigo esconder a alegria desta conquista e preciso agradecer a todos envolvidos nesta jornada, iniciada antes mesmo do término das eleições. Foram muitas conversas, reuniões, trabalho e investimentos grandiosos para chegarmos até aqui”, frisou Magda. Por sua vez o prefeito Daiçon cumprimentou os patrulhenses pela conquista, pois segundo ele, a população clamou por saúde, e decidiu nas urnas que o município deveria receber este serviço com qualidade.

O CONTRATO

O contrato de gestão foi assinado na sexta-feira (28), pelo prefeito municipal e pelo provedor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Englert. Participaram da solenidade, o diretor-geral e de Relações Institucionais da Santa Casa, Julio Flávio Dornelles de Matos, demais diretores dos hospitais da Santa Casa, o vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha, José Francisco Ferreira da Luz, o presidente do Legislativo, vereador André Selistre, a procuradora Geral do Município, Digiane Stecanella, a secretária Magda Bartikoski (Saúde), dentre outros secretários e a vice-presidente do Conselho Municipal da Saúde, Sonia Perlot, além da primeira dama, Aglaé Regina da Silva, que é diretora de planejamento da Secretaria de Saúde do Estado.