Santa Casa assume em breve

Não há data ainda definida para que a Santa Casa assuma a administração do Hospital Santo Antônio. Contudo, conforme a secretária Magda Bartikoski, o novo administrador já está trabalhando. A posse definitiva só vai acontecer depois da assinatura do convênio. De outra parte, as obras de reforma do bloco cirúrgico prosseguem e conforme Magda, o problema maior é que coisas erradas naquele setor, têm que ser refeitas e isso provoca uma demora na conclusão dos serviços.