RR Shoes emite comunicado sobre incêndio em uma de suas unidades

A direção da RR Shoes emitiu hoje (02/04) o seguinte comunicado em razão do incêndio ocorrido na sexta-feira (31/03) em suas dependências:

A direção e equipe de funcionários da empresa RR SHOES/VIA UNO manifestam sua consternação pelo fato do incêndio que atingiu, na última sexta-feira 31, um dos pavilhões de sua sede localizada em Santo Antônio da Patrulha, e seu imenso pesar pelo falecimento do colaborador Claudio Azambuja de Andrades, vítima de infarto ocorrido por ocasião do sinistro. Agradecemos o pronto atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil, Samu, Defesa Civil, além do apoio fundamental da Prefeitura Municipal e Hospital Municipal de Santo Antônio da Patrulha. A empresa está colaborando com as autoridades para o esclarecimento das causas do incêndio e pretende retomar suas atividades normais na unidade o mais breve possível.