Rotaract realiza grande bingo em prol de projetos sociais

O Rotaract Club de Santo Antônio da Patrulha é uma instituição, atuante no município desde 2012, vinculada ao Rotary que realiza trabalhos voluntários, sem fins lucrativos.

Entre seus principais projetos, estão: Noite Encantada (baile de debutantes para meninas carentes), Minibibliotecas (promovendo a cultura por meio da disponibilização de livros em locais públicos), Doutoracts (visitas em hospitais e asilos), entre diversas outras atividades.

Para possibilitar o desenvolvimentos dos projetos, o clube estará realizando um grande bingo, dia 28, a partir das 19h30min, no CTG Patrulha do Rio Grande. Contando com 16 rodadas normais e 4 moças. O público pode esperar por grandes prêmios, incluindo uma bicicleta e um leitão nas moças principais.

Convide sua família e amigos e venha se divertir.