Romaria leva milhares de pessoas ao Alto Caraá

Milhares de romeiros foram ao Santuário de Nossa Senhora das Lágrimas, em Alto Caraá, município de Caraá, entre quinta-feira (23/02) e terça-feira (28/02), na 124ª edição daquela tradicional manifestação de fé cristã.

Missas foram celebradas por diversos sacerdotes, que também ouviram confissões e deram a bênção aos peregrinos no Santuário. Como é habitual, extensas filas se formaram na entrada daquele Templo, de romeiros que queriam tocar a imagem de Nossa Senhora, seja para agradecer, ou pedir graças, saindo do local com uma fitinha, ou uma flor como lembrança.

No sábado (25/02), por iniciativa da radialista Vera Maria, seu programa Momento Mulher montou um estúdio móvel em Caraá, distribuindo água mineral aos caminhantes, além de disponibilizar de material de primeiros socorros aos que necessitassem.

No domingo (26/02), Dom Jaime Khol, bispo diocesano, celebrou a Missa das 15:00 horas, seguida de procissão.

Muita gente se deslocou à pé, em outra manifestação religiosa que já é tradicional. A culminância foi na terça-feira (28/02), data consagrada à Nossa Senhora das Lágrimas, houve Missas às 08:00, 10:00 e 15:00 horas.

Falando sobre a devoção à Nossa Senhora, Dom Jaime afirma: “Nós católicos não separamos a Mãe do seu Filho Jesus, até porque Ela sempre esteve presente na sua Vida, desde o Nascimento até a Morte na Cruz, que foi quando Cristo a designou como a Mãe para todos os crentes na fé cristã”.