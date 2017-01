Religião: Padre Ozeias comemora seis anos em Santo Antônio

Padre Ozeias, 37 anos, natural de Recife, comemorou sua vinda a Santo Antônio da Patrulha, em uma bela missa, celebrada domingo, dia 15.

Nossa redação esteve reunida com ele, para uma breve entrevista, onde nos contou como foi a sua vinda.

Folha: Por que o senhor veio para Santo Antônio?

Pe. Ozeias: Primeiro, o Bispo me consultou se eu gostaria de vir para Santo Antônio, pois já estava atuando em Osório e disse que sim. Fiquei um ano auxiliando o Padre Vilson, que após, foi transferido para a igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Então desde essa data, tomei a liderança da Igreja Matriz.

Folha: Quando o senhor foi mandado para cá?

Pe. Ozeias: No dia 14 de março de 2010.

Folha: Qual foi a missão designada para cumprir?

Pe. Ozeias: Em primeiro momento, auxiliar o Padre Vilson. Também tinha a missão de cuidar da catequese de todo o Litoral Norte. Para cumprir o que me foi concedido, convidei duas senhoras, Josefina Rancheski e Teresinha Souza. Após me foi designada a missão de cuidar da Renovação Carismática no Estado.

Folha: Como foi a experiência de ter vindo para o Sul? Foi bem recebido?

Pe. Ozeias: Cheguei ao Sul no dia 8 de fevereiro de 2001. Fui bem recebido pelo Padre Hilário Sozo, e o primeiro patrulhense que conheci, foi Cândido Gomes, já falecido.

Folha: O que mais gosta no Sul?

Pe. Ozeias: O frio. (Risos)

Folha: Qual a sua visão de trazer o jovem para a Igreja?

Pe. Ozeias: Uma Igreja sem jovens é uma Igreja falida.

Folha: Em seu discurso de domingo, 15, o senhor mencionou que alguns fiéis tinham certo preconceito, por se tratar de um padre jovem. Hoje em dia ainda existe esse preconceito?

Pe. Ozeias: Não tanto, mas tem. O preconceito pelo estilo de ser Padre.

Folha: Deixe uma mensagem aos fiéis.

Pe. Ozeias: Não percamos a nossa Fé em Jesus.

Peço desculpas, se não atendi o público como esperado. E fico muito contente em saber que o povo patrulhense tem muita fé.