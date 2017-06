R$ 800 milhões em investimentos energéticos para Santo Antônio e outros municípios da região

Confirmação é do Deputado Federal Alceu Moreira

Cerca de R$ 800 milhões devem ser investidos em projetos de energia no Litoral Norte. A previsão é que o contrato seja assinado no próximo mês para obras que contemplam a construção e ampliação de subestações, além da instalação de linhas de transmissão. Com essa infraestrutura, será possível a instalação de novos parques eólicos na região.

A informação foi confirmada nesta semana pelo deputado federal Alceu Moreira (PMDB), vice-líder do governo na Câmara, que esteve reunido com o secretário nacional de Energia Elétrica, Fábio Lopes Alves.

“Duas vezes a Eletrosul tentou instalar novos parques eólicos na região, o que não foi possível devido à falta de infraestrutura. Os novos investimentos serão uma revolução positiva para o Litoral Norte”, afirmou.

Os aportes serão realizados pela empresa chinesa Shanghai Electric, através da Eletrosul, detentora dos direitos nos leilões de energia. Os R$ 800 milhões devem beneficiar os municípios de Santo Antônio da Patrulha, Caraá, Osório, Capivari do Sul, Glorinha, Palmares do Sul e Cidreira, conforme projetos aprovados anteriormente pela Eletrosul.

Em março, o deputado havia solicitado informações sobre o status das concessões e obras de transmissão da área energética, o que agora foi garantido na reunião realizada na sede do Ministério de Minas e Energia.