Promotor de Justiça ajuíza ação requerendo reabertura do plantão permanente da DP

O Promotor Público de Santo Antônio, titular da 1ª Promotoria de Justiça ajuizou ação junto à Justiça local, contra o Estado do Rio Grande do Sul, requerendo a reabertura do plantão permanente da Delegacia de Polícia.

Na sua petição, que tem caráter de urgência, Camilo Santana destaca a importância desse serviço que, a seu ver, não deveria ter sido suspenso, configurando descumprimento a uma decisão judicial anterior em ação civil pública anterior.

NA DP

Junto à Delegacia de Polícia local, ainda na tarde de ontem, a reportagem foi informada de que, com a chegada de um policial para reforço, aquele serviço volta a ser realizado como era antes e sua continuidade dependerá da chegada de novo reforço, quando o atual agente cumprir seu período para atuar naquela atividade na DP.