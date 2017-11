Projeto “Santo Antônio, Acesso e Oportunidade” será lançado hoje

Para enfrentar a pobreza, a marginalização e a violência, a prefeitura de Santo Antônio da Patrulha lança hoje, 23, às 19h30min, na Praça CEU, o projeto “Santo Antônio, Acesso e Oportunidade”. Serão quatro meses com 92 atividades gratuitas em vários bairros e no interior da cidade, para a população em situação de vulnerabilidade. As ações se destinam principalmente aos usuários da política pública da Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social do município e serão contemplados adolescentes, adultos e idosos, dos 14 aos 90 anos.

O QUE É

O projeto, em parceira com o Instituto Brasileiro da Pessoa, é constituído de palestras, oficinas, workshops, apresentações artístico-culturais e atividades físicas. Os temas a serem abordados são desenvolvimento humano e cidadão, ética, direitos e deveres, relações familiares e sociais, prevenção ao uso de drogas, questões de gênero, qualidade de vida, estratégias para inserção no mercado de trabalho, sustentabilidade ambiental, alimentação saudável e prática esportiva, entre outros.

50% VIVEM NA POBREZA

Segundo dados do IBGE e da Fundação de Economia e Estatística – FEE, Santo Antônio da Patrulha tem 2% da população vivendo em extrema pobreza, 50,67% sem instrução ou com ensino fundamental incompleto e um índice de 9,05% de analfabetismo. O desemprego crescente é a expressão do fenômeno da exclusão social, porque os indivíduos não estão apenas à margem, mas sim fora do sistema econômico e social.

Com a implementação deste programa de inclusão produtiva, o município pretende intervir na realidade social atual com a perspectiva de vincular mais cidadãos ao mercado de trabalho, estimular o empreendedorismo e promover a formação profissional, a qualificação e a participação de todos na construção de novas alternativas de trabalho, além de formar um cidadão melhor e mais responsável com a sustentabilidade do seu ambiente.