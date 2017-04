Projeto de Lei em benefício do autismo e inclusão

O vereador João Luis Bacana protocolou na Secretaria da Câmara de Vereadores, no dia 13, um Projeto de Lei que obriga as Agências Bancárias e Correspondentes Bancários no âmbito do município a inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do espectro autista.

O Projeto de Lei nº 72/2017, diz que estes estabelecimentos devem ficar obrigados a inserirem a marca, sujeito a penalidades caso não obedeçam ao documento. As agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito terão o prazo de 120 dias a contar da data de publicação da lei, para dar cumprimento ao disposto.