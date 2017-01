Programa AABB Comunidade está garantido em 2017

A parceria entre a prefeitura de Santo Antônio da Patrulha e o Banco do Brasil para desenvolver o programa AABB Comunidade no município está garantida para este ano. O convênio entre as instituições foi renovado.

Os gerentes de Relacionamento, Claudia Pires e Gustavo da Silveira e o ex-gerente Geral da Agência de SAP Vinícius Pzzolato, estiveram reunidos com o prefeito Daiçon Maciel da Silva e com a Secretária da Educação Dalva Provenzi para formalizar a continuidade do programa, no último dia quatro de janeiro.

O prefeito destacou a importância do programa, que já é realizado em Santo Antônio há bastante tempo, e sempre trouxe bons resultados para crianças e jovens, com atividades no turno inverso ao das aulas.

Conforme prevê o convênio 100 vagas serão disponibilizadas no programa AABB Comunidade. O programa tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 18 anos, estudantes de escolas públicas, por meio de ações educacionais que favoreçam a inclusão socio-produtiva e ampliem a consciência cidadã.

Foi uma das últimas visitas oficiais de Vinicius Pizzolato na condição de gerente geral da Agência do Banco do Brasil de Santo Antônio, já que ele foi promovido e transferido para Porto Alegre.