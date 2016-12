PRF realiza doação de medula óssea

Para celebrar a 8ª Semana Nacional de Mobilização para Doação de Medula Óssea, realizada no período de 14 a 21 de dezembro, a PRF realizou nessa quarta-feira (21), junto ao Posto de Pedágio da BR/290, em Gravataí, uma atividade de doação de medula óssea.

Uma unidade móvel do HEMORGS (hemocentro do RS) estará cadastrando novos doadores. Será coletado amostras de sangue para o banco de doadores do Hemocentro.

A PRF está engajada em campanhas que buscam cumprir o se compromisso maior: salvar vidas.