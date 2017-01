PRF PRENDE HOMENS QUE ESTAVAM ASSALTANDO VEÍCULOS NA FREEWAY 

A PRF prendeu neste domingo(01) mais um homem, na BR-290, agora no municipio de Santo Antônio da Patrulha, e que estava como foragido do sistema prisional. O criminoso estava assaltando veículos que paravam nos refúgios da rodovia na volta do litoral.

Após denúncias de que uma dupla em uma motocicleta estava efetuando assaltos a mão armada a veículos parados nos refúgios na Freeway, a equipe da PRF abordou uma moto tripulada por dois homens, sendo que nenhum deles possuía documentos de identificação. Após revista aos dois homens, um deles, o passageiro, de 20 anos, portava na cintura uma arma de fogo municiada, pronta para uso. Após checagem se suas identidades foi constatado que o homem que estava com a arma possuia um mandado de prisão em aberto por sentença penal por roubo. O mandado de prisão descrevia uma pena de 7 anos a ser cumprida em regime fechado. O condutor da moto não possuía habilitação e a moto não estava licenciada. Os dois homem foram apresentados na Polícia judiciária para lavratura do flagrante. A motocicleta foi encaminhada ao depósito do DETRAN. Texto e foto: Polícia Rodoviária Federal.