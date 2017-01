Prevista para março inauguração do Hotel Estância

O prefeito recebeu em seu gabinete dia 17 deste mês, a visita do Sr. Pedrinho Orso, proprietário do Estribo Hotel Estância, construído na localidade de Canto dos Guilhermes, para informá-lo sobre a inauguração do empreendimento, necessitando que algumas melhorias sejam realizadas pela prefeitura na estrada que leva até o local. Daiçon Maciel da Silva determinou ao Secretário das Obras, Trânsito e Segurança, a adoção das providências solicitadas pelo empresário.