Preso em Santo Antônio, suspeito de matar Adão Gaiteiro em Canoas

Com o apoio da Polícia Civil de Santo Antônio, policiais da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas e da 4ª DP daquele município, foi preso nessa terça-feira (18/04), o suspeito de matar o conhecido Adão Gaiteiro, no Parque Eduardo Gomes, em Canoas. Os policiais chegaram até o indivíduo em Santo Antônio da Patrulha, depois de rastrearem imagens de videomonitoramento em Canoas, conseguindo localizar o suspeito que confessou ter matado Adão, depois de uma discussão provocada pela cobrança de uma dívida. O suspeito fugiu com os instrumentos musicais da vítima, que também foram recuperados pela Polícia.

Foto: Litoralmania/Polícia Civil