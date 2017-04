Prefeitura oferece Hidroginástica para a melhor idade

A Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social retomou as aulas de hidroginástica para a terceira idade. A iniciativa integra o projeto Conviver, uma política pública da prefeitura que busca melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm mais de 60 anos. Além de oficinas oferecidas gratuitamente, o projeto também busca integrar pessoas de todas as idades, com atividades culturais e sociais diversas.

De acordo com a secretária Ana Cristina Ramos Cardoso, 60 pessoas, divididas em três turmas, estão frequentando as aulas na piscina do “Zeca”. O ambiente é novo e o professor Zeca orienta as aulas do início ao fim, com um atendimento diferenciado.

Ana Cristina diz que já existe uma lista de espera, para que mais pessoas possam participar desta atividade. “É muito bom quando a administração oferece uma oportunidade e existe o interesse. Isso significa que as pessoas querem se cuidar, e acreditamos que este seja o primeiro passo para termos uma vida saudável e feliz”, finaliza a secretária.