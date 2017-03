Prefeitura construirá novos nichos no cemitério

Novos nichos serão construídos no cemitério municipal de Santo Antônio da Patrulha. Na última quinta-feira (09/03), os secretários, Ferúlio José Tedesco (Governo, Gestão e Planejamento- SEGPG) e André Randazzo dos Reis (Obras, Trânsito e Segurança – SEMOT), estiveram no local, juntamente com o engenheiro da SEGPG, Paulo Cotelli, verificando a área onde 64 novas unidades serão implantadas.

De acordo com Ferulinho, o projeto já está pronto e foi encaminhado para a central de licitações da prefeitura. Ele explica que esta será uma etapa da obra que deve compreender um número maior de nichos. O custo para a execução do projeto é de aproximadamente R$ 120 mil.

O secretário Deco explica que esses novos nichos devem atender momentaneamente uma demanda grande, que está represada desde a última gestão do prefeito Daiçon, quando foram construídos 258 nichos. Desses, todos estão ocupados.