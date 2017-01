Prefeito toma medidas para reduzir gastos

A junção da Secretaria Municipal da Administração e da Secretaria Municipal das Finanças foi oficializada com a assinatura, pelo Prefeito Municipal, da Lei 7.753 datada de 20 deste mês.

Assim, a partir de agora a pasta passa a denominar-se Secretaria Municipal da Administração e Finanças (SEMAF).

Com isso a servidora Cléia Juçara Airoldi, passa a ser a Secretária Municipal da Administração e Finanças, passando a ser uma espécie de Super Secretária.

Já a Pasta da Gestão e Planejamento sofreu alteração na sua nomenclatura, passando a ser denominada Secretaria Geral de Governo, Planejamento e Gestão (SEGPG), continuando com Ferulinho, seu Secretário.

Daiçon Maciel da Silva disse que outra medida importante para reduzir custos, foi a diminuição do número de CCs, calculando em cerca de 25% a queda nos gastos com pessoal.

“Optamos por valorizar o funcionário público concursado, dando para alguns, gratificações para desempenhar cargos de chefia e coordenação, e assim não ocupamos os mais de 90 cargos de confiança que existiam na administração anterior”, justificou o prefeito.