Prefeito quer esclarecer denúncia relacionada à VISA

A Administração Municipal irá investigar denúncias de empresário patrulhense, sobre a forma de abordagem durante inspeção de rotina de fiscais da Vigilância Sanitária. Em entrevista à Rádio Itapuí o dono do estabelecimento disse ter sofrido ameaças por parte dos servidores públicos.

Os laudos apresentados pelos fiscais da Vigilância Sanitária atestam que o estabelecimento em questão possuía carnes vencidas, comprovado na etiqueta da embalagem do produto e carnes sem procedência o que é proibido pela legislação. A lei determina que produtos encontrados nessas condições, devem ser imediatamente inutilizados, por isso o uso da creolina. “Até aí, tudo certo. Porém, diante das declarações do comerciante sobre truculência e abuso de poder, temos que investigar,” garantiu Daiçon.

“Aproveito para lembrar também que a Vigilância trabalha cumprindo o dever de preservar a saúde da população e de acordo com a competência que o cargo exige, de forma alguma irá proteger aqueles que tiverem infringido a lei e colocando a vida das pessoas em risco”, explicou o prefeito.