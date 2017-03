Plantão permanente da DP corre risco

O plantão permanente da Delegacia de Polícia de Santo Antônio corre risco de ser suspenso.

A afirmação é do delegado de Polícia, titular da DP local. Conforme Valdernei Tonete, tudo é resultado da decisão do Estado em só pagar cinco diárias a quem se dispõe a realizar esse serviço que é indispensável à população. O Estado paga diárias por essa atividade somente de segunda a sexta-feira. No sábado e domingo o servidor fica sem essa remuneração, fundamental para um policial que sai de sua região para trabalhar em outra DP recebendo um ganho extra por isso.

Se a situação persistir, o risco de extinção dessa modalidade de serviço é grande, motivo pelo qual, espera-se que as lideranças locais se unam para que essa atividade continue sem riscos. São necessários três policiais e apenas um, até agora, concordou em trabalhar nessa modalidade. Tonete não deseja sacrificar os policiais lotados na DP que trabalham o dia inteiro e que teriam que desempenhar essa atividade também durante a noite.