PIS dos aposentados: Saiba se você tem direito

A Medida Provisória – MP nº 797/2017, alterou a legislação do PIS para o saque de cotas nos eventos idade e aposentadoria e, desde o dia 19 de outubro deste ano, a Caixa Econômica Federal iniciou o primeiro calendário para o pagamento das Cotas para quem tem 70 anos, ou mais.

A reportagem esteve na agência local da Caixa e conversou com Luis Fernando da Silva Santos, gerente geral e com a gerente de atendimento e negócios Graziani Milanezi Correa, funcionária a quem está diretamente vinculado o atendimento às pessoas que buscam esse benefício.

QUEM TEM DIREITO

Trabalhador cadastrado no PIS/PASEP entre 1971 até 04 de outubro de 1988, e ainda não sacou pode ter direito às cotas do PIS, com idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, de acordo com o calendário a seguir:

Pessoas com 70 anos ou mais, já podem receber cotas do PIS desde 19 de outubro último.

Os aposentados recebem desde o dia 17 de novembro.

Mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos, já estão recebendo desde segunda-feira (27).

Aposentados também seguirão o calendário escalonado de pagamentos. Trabalhadores do setor público (PASEP), devem se informar no Banco do Brasil.

Quem se aposentou e apresentou na Caixa, solicitação de saque, antes dessas datas, já teve o capital resgatado e por isso, não tem direito ao saque de quotas do PIS.

VALORES

O pagamento será realizado de acordo com a faixa de valor do benefício, nos seguintes canais de pagamento:

Valores até R$ 1.500,00 – nos terminais de autoatendimento, apenas com a Senha Cidadão.

Valores até R$ 3.000,00 – nas Unidades lotéricas, CAIXA AQUI e terminais de autoatendimento com o Cartão do Cidadão, senha e documento de identificação oficial.

Valores acima de R$ 3.000,00 – nas agências da Caixa com documento oficial de identificação.

Os canais de atendimento disponíveis para os beneficiários são o site da Caixa, www.caixa.gov.br/cotaspis, o App CAIXA Trabalhador e o canal de atendimento ao cidadão, 0800 726 02 07, opção 2.

A gerência informa que tem havido uma procura muito grande desde que foi baixada a Medida Provisória relativa à essa possibilidade de saque por parte dos aposentados.