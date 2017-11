Pessoas físicas e jurídicas podem destinar IR para entidades

Aconteceu na quarta-feira passada, (18/10), a palestra sobre a destinação do Imposto de Renda para pessoas físicas e jurídicas: potencial, ações e legislação. O bate papo aconteceu no Plenário da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, contando com a participação de pessoas que declaram Imposto de Renda, assim como contadores, a fim de repassar o conhecimento para seus clientes. Foi palestrante o contador José Carlos Garcia de Mello, do CRCRS (Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul) com mediação da contadora Andreia Peixoto em parceria da ACISAP e Prefeitura Municipal.

A Secretária Municipal da Administração e Finanças Cléia Airoldi disse que o tema precisa ser multiplicado, pois acredita que muitas pessoas desconhecem que ao declarar o IR poderão estar destinando recurso e contribuir com alguma entidade de seu município. “É importante que a comunidade e os profissionais, busquem orientações sobre o assunto com seus contadores para fazer a destinação. É um ato de amor ao próximo”, afirmou a secretária.