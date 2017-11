Pesagem do Bolsa Família se encerra hoje

A Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde comunica aos beneficiários do Programa Bolsa Família que o período de pesagem dos beneficiários do Programa Bolsa Família se encerra hoje (30). A pesagem acontece no Posto de Saúde Central, nos Postos de Saúde dos bairros (das 8h às 17h) e na Unidade Móvel de Saúde no seu horário de funcionamento. A informação é das Secretarias do Trabalho e Desenvolvimento Social e da Saúde.

ATUALIZAÇÃO

Devem comparecer crianças de 0 a 7 anos (meninos e meninas), mulheres de 14 a 44 anos, bem como os responsáveis para a atualização do Cadastro Único no CRAS. Documentos necessários para levar na pesagem: carteira de vacinação e cartão do benefício. Mulheres gestantes devem levar a carteira do pré-natal.