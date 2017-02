Pavor e destruição: Assaltantes explodem posto de pedágio na ERS 474

Cinco homens armados com pistolas, fuzis e uma sub-metralhadora, assaltaram na madrugada de domingo (05/02), o posto de pedágio da ERS 474, levando quantia aproximada de seis a sete mil reais. Os indivíduos chegaram às 04h12min, em um único carro no sentido Santo Antônio-Taquara e imediatamente anunciaram o assalto, mandando que os operadores saíssem de suas cabines. Após, eles colocaram bananas de dinamite no posto onde se localiza o cofre, causando forte explosão, roubando o dinheiro, bem como o que estava nos caixas. Eles, que estavam com rostos cobertos, ainda tentaram parar um carro cujo motorista fugiu, tendo sido efetuados disparos que não atingiram o veículo. Um Celta, cuja motorista foi mandada deixar o carro, foi atingido por um dos assaltantes, que confundiu o comparsa que manobrava o veículo, com alguém que estivesse em fuga, mas não houve feridos. Os Bombeiros, a Brigada Militar e a própria EGR, que tem posto no local, deram apoio, sendo que em seguida chegou a Polícia Rodoviária Estadual que guarneceu o local até a chegada da Perícia. Os assaltantes fizeram o retorno, fugindo no sentindo Taquara-Santo Antônio e, ao que tudo indica, entraram numa estrada secundária, não tendo sido mais localizados. Ninguém ficou ferido, mas o posto onde se localiza o cofre, foi destruído pelas explosões que acordaram vizinhos, alguns dos quais, chegaram a ir até o local. Mesmo com o assalto, o posto continuou funcionando normalmente. A Polícia Rodoviária Estadual encaminhou a ocorrência para registro na Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Patrulha. Não é a primeira vez que aquele posto é assaltado. O que facilita a ação dos ladrões, é o fato de que o posto da PRE, que existia no local, foi fechado, mesmo sendo a rodovia bastante movimentada por ligar a Serra ao Litoral.

Mais tarde, a Brigada efetuou a detenção de quatro suspeitos no local, porém ficou comprovado que eles nada tinham a ver com a ocorrência, mas praticavam caça ilegal, o que será objeto de outra matéria nesta edição.

A Polícia Civil está investigando a ocorrência, para tentar estabelecer possível ligação com outras ações praticadas pelos assaltantes usando a técnica de explosão de cofres e caixas eletrônicos.

VEÍCULOS

Entre sexta e domingo, quatro carros foram recuperados pela Polícia, sendo três no sábado (04/02) e um no domingo (05/02).

À uma hora da madrugada, um veículo GM Blazer foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, próximo ao trevo de acesso à Santo Antônio.

Às quatro horas da manhã, na ERS-030, em Passo do Sabiá, foram recuperados pela BM um veículo Subaru e uma caminhonete Renault Duster.

Por fim, ainda na madrugada de sábado, um Honda City foi encontrado pela Brigada, queimado, na ERS 474, localidade de Pinheirinhos, próximo ao local onde se situa o pedágio.

E para completar, por volta das onze horas da manhã de domingo, a Polícia Rodoviária Estadual localizou, em uma estrada secundária junto à ERS 474 e perto do pedágio, um veículo Nissan Versa com as portas abertas. No interior havia uma sacola e miguelitos, que são pregos retorcidos utilizados para dificultar perseguições quando em fuga. Esse carro, deve ter sido usado pelos assaltantes para explodir o posto onde se localiza o cofre do pedágio da ERS 474.