Paulinho fala sobre metas na presidência da ACISAP

O novo presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Santo Antônio é o empresário Paulo Machado. Ele fala para a Folha Patrulhense sobre suas metas à testa daquela entidade.

Confira:

FOLHA PATRULHENSE: O que representa para ti, assumir esse cargo tão importante?

PAULO MACHADO: Acompanho os trabalhos da ACISAP desde a administração de 2003, do Carlo Tebaldi, depois com o Claudio Valim (Betinho), Valdeci Lino (Pingo), Arley Barreto, Vinicius Barcelos, Rafael Hnszel e por último, com minha parceira, Carmen Monteiro. Nesses 14 anos, deu pra compreender o trabalho sério e competente que essa entidade presta para os associados e nosso Município. Tenho certeza, que os primeiros Presidentes sentem muito orgulho em terem colaborado para a criação da ACISAP. Um fato muito bom é que as administrações atuais já estão sendo exercidas pela segunda e terceira geração, assim como tivemos o Rafael Hnszel, neto da Dona Sarita e, em breve teremos o Marcione Gomes, meu Vice, filho do grande empresário e que, também, foi Presidente dessa casa, Marcolino Gomes. Com muito orgulho e comprometimento, junto à equipe que irá representar o novo Biênio da ACISAP, representarei a Entidade, desenvolvendo o associativismo para o sucesso das empresas, contribuindo para fomentar novas lideranças no Município, buscando cumprir a missão, de promover o desenvolvimento econômico no nosso Município e, por consequência, alcançar um elevado crescimento social em nossa comunidade.

FOLHA: Quais metas pretende alcançar nos dois anos de presidência da Associação?

PAULINHO: A ACISAP desenvolve vários projetos e campanhas, que, já vêm sendo realizados nas últimas administrações, e, certamente daremos continuidade, como o tradicional Café da manhã, que oportuniza o encontro dos associados, a integração e a troca de ideias, este, um momento muito marcante. A Campanha Natal Premiado, um case de sucesso, pois ele contempla não apenas o cliente, mas também o vendedor e o lojista, por meio de sorteios semanais com vale-compras para clientes e vendedores, além da premiação final e que fomenta as vendas de final de ano. O projeto Natal E Terno, criado na administração da Carmen Monteiro, minha Presidente, e é claro, vamos contar com a colaboração dela, para dar continuidade, pois é um belo projeto que embeleza nossa cidade e o prepara para as festas de final de ano. O Troféu Destaques Empresariais, também, um ótimo momento, onde homenageamos nossos associados, por meio de uma pesquisa bastante justa. E, por fim, o Projeto Cidade Limpa, Meu Direito, Meu Dever, que consiste na colocação de lixeiras padronizadas e placas de identificação de ruas.

FOLHA: Como vês o crescimento da ACISAP?

PAULINHO: Acredito que Santo Antônio da Patrulha tem muito orgulho em ter uma Associação como a ACISAP, organizada e com uma linda história de conquistas, ao longo de seus 50 anos. Dessa forma, é uma grande responsabilidade representar, juntamente com a nova Diretoria, essa Entidade que é referência entre as Associações Comerciais do Litoral Norte, tanto em número de associados como na atuação junto à comunidade em que está inserida.

FOLHA: O comércio e a indústria têm apoiado o trabalho da ACISAP?

PAULINHO: A ACISAP tem recebido muito apoio por parte do comércio, da indústria e dos serviços, prova disso, é desenvolvimento de diversos projetos com a contribuição dos associados, a exemplo do Natal E Terno, “Cidade Limpa. Meu Direito. Meu Dever”, Natal Premiado e, neste momento, o Jantar Baile dos 50 anos de reorganização. Tudo isso, graças ao belo trabalho das administrações anteriores, da equipe da ACISAP, muito competente e comprometida, e da busca constante por qualificação tanto para os empresários como para os colaboradores dos setores que atendemos.

FOLHA: As palestras e cursos promovidos pela ACISAP têm alcançado o objetivo pretendido?

PAULINHO: Sim. A ACISAP possui uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, ofertando, todos os anos, oficinas, workshops e cursos direcionados à gestão de empresas. Também possuímos parceria com o Sindilojas e Senac, proporcionando aos patrulhenses palestras e cursos, estes, direcionados aos trabalhadores, que também buscam a qualificação. E, apesar do ano de recessões que passamos, a ACISAP também inovou, desenvolvendo três edições do Painel Gestão da Crise, onde em cada encontro, quatro empresários apresentaram seus cases e apontaram algumas ações que estavam aplicando em seus empreendimentos, para driblar a crise. O Painel foi um sucesso e, ao longo de suas três edições, atingiu cerca de 100 pessoas.

FOLHA: Como vês o relacionamento ACISAP – Poder Público?

PAULINHO: A ACISAP sempre manteve um bom relacionamento com o Poder Público, pois acredita na união de forças para a realização de projetos e ações que desenvolvam nosso Município. Buscamos, através de parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e demais órgãos públicos, uma cidade melhor de se viver, e principalmente, de se investir. Exemplo disso está a participação da Entidade nas discussões de atualização do Plano Diretor do Município, a criação da Comissão Municipal de Segurança Pública, a questão das Feiras Itinerantes, entre outros temas.

FOLHA: O engajamento da Entidade nas atividades sociais tem sido comprovado ao longo dos anos. Isso evidentemente torna mais próximo a entidade da comunidade. Um dos exemplos mais recentes foi a criação da Comissão Municipal de Segurança Pública, abordando o tema. Como vê esse posicionamento da Associação?

PAULINHO: Por ser uma Entidade sem fins lucrativos, a ACISAP considera de extrema importância, sua participação em atividades sociais do Município, contribuindo de forma positiva com a comunidade e seus associados. Partindo dessa ideia, acredito que a ACISAP é uma Entidade de classe, com raízes profundas e compromissos com a história de Santo Antônio da Patrulha. Grandes foram os feitos até hoje, e estarei à disposição para juntos, fazermos novamente a diferença.

FOLHA: Que outras considerações gostaria de fazer?

PAULINHO: Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder representar, junto de minha Diretoria, a ACISAP e a CDL. Agradeço aos associados pela confiança, à administração passada e a todos que de alguma forma, contribuíram para que hoje, eu estivesse aqui. Somos uma Entidade que busca sempre o desenvolvimento de nossas empresas, de nossos trabalhadores e de nossa comunidade. Em nossa gestão, vamos dar continuidade aos projetos já consolidados, observando o mercado, avaliando as variações e buscando novidades através de palestras e parcerias, como as já existentes. Por fim, contamos com o apoio de todos, certos de que juntos, podemos realizar ainda mais.