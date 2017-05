Patrulhense é campeã na Luta de Braço

Maraline Pardim Barbieri, 39, foi a vencedora da Luta de Braço, no Campeonato Gaúcho deste ano

Patrulhense de coração, Maraline mudou-se para Santo Antônio da Patrulha há pouco tempo, e vem movendo jovens para a prática de esportes. Ela que desde 1998 vem praticando a luta, e em 2000, entrou para a Seleção Brasileira, agora está se aperfeiçoando para competir no Campeonato Mundial, sediado na Hungria em setembro deste ano.

Pardim conta hoje com mais uma vitória, que foi conquistada no Campeonato Gaúcho, campeã de braço direito e esquerdo na categoria +80, peso livre, ocorrida na cidade de Farroupilha/RS. “Foi difícil vencer duas oponentes pesando mais de 100 kg”, afirma a atleta. Sua próxima etapa será o Brasileiro Interestaduais, que será realizado em junho deste ano. Ela agradece à Prefeitura de Santo Antônio, em especial ao vice-prefeito Zezo, pelo patrocínio concedido.