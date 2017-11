Patrono lança sua primeira obra na Feira

O patrono da edição deste ano, da Feira do Livro de Santo Antônio estará lançando sua primeira obra: “Contos do Entardecer”. Conforme relata Hermogenes Silveira, que é editor da Folha Patrulhense onde tem uma trajetória de mais de 20 anos e que trabalhou por mais de 40 anos na Rádio Itapuí, se constitui numa coletânea escrita ao longo dos últimos vinte anos. Ele explica o porquê do título: “Sempre que saía do trabalho, ao chegar em casa, ia para o meu computador e começava a passar para a tela o que tinha na memória, em relação ao que pretendia transformar em conto”.

Aos poucos – prossegue – os textos foram se materializando e muitas vezes tomava por base algum acontecimento do cotidiano. São mais de cem contos, sendo feita uma triagem para constar no primeiro volume que está sendo agora publicado. A sessão de autógrafos será no próximo sábado (11), às 14 horas, no Parque Caetano Tedesco, onde acontecerá a Feira do Livro. Nos próximos meses – afirma – outras obras deverão ser publicadas, uma delas, relacionada com os seus 53 anos como repórter.