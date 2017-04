Páscoa: Começa hoje a Paixão de Cristo

Com celebrações na Igreja Católica e em outros credos, começa hoje a parte mais importante da Semana Santa: a Paixão de Cristo. Intensa programação acontece em todos os locais.

Na Igreja Matriz haverá a Ceia do Senhor às 20 horas, seguida de Vigília até a meia noite.

Na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, confissões durante o dia e missa da instituição da Eucaristia às 19h30min.

Na Sexta-Feira Santa, na cidade alta, a Vigília começa às 7 horas, e no mesmo horário até às 10 horas, vigília transmitida pelas rádios locais. Às 15 horas, nas duas paróquias a solene celebração da Paixão e Morte de Cristo. Às 19 horas, procissão/encenação saindo da igreja da Boa Viagem em direção à Igreja Matriz com paradas para reflexões ao longo do percurso. Na Cidade Baixa confissões durante todo o dia.

No Sábado Santo nas duas paróquias Vigília Pascal às 19h30min.

No Domingo de Páscoa, na Igreja Matriz, missas às 9h e às 19h30min. Na Várzea, missa às 18 horas. Na igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, missas às 8 horas da manhã, e às 7 horas da noite.

Tradição

Um acontecimento que sempre marca a Semana Santa é a colheita da macela, na Sexta-Feira, antes do sol nascer, pois acredita-se que a colheita nesse dia traga mais eficiência ao chá das flores, que também costumam ser usadas pela população como estofo de travesseiros para os bebês, por se acreditar que tenha efeitos calmantes.

Chocolates

Preferência por produtos mais baratos

A Páscoa sempre se constitui em uma boa oportunidade para elevar o faturamento do comércio. Não é diferente em Santo Antônio. Porém a crise econômica faz com que se diminuam as perspectivas dos comerciantes, como é o caso do empresário Luiz Joel Kosvoski, proprietário do Supermercado Compre Bem, localizado na Rua João Pedroso da Luz, na Várzea. O consumidor procura caixas de bombons para driblar a crise.

Mas na loja Chocolates de Gramado, localizada na sala 1025, do número 233, da João Pedroso da Luz, os comerciantes Maria Luiza Sant’Anna dos Santos, o marido Joci, filhos, nora e genro, que conduzem aquele estabelecimento comercial estão contentes com o movimento. Trabalhando há 20 anos com chocolates de Gramado, Maria Luiza diz que as vendas este ano, superam o ano passado. No Supermercado Gomes, o empresário Marcione afirma que a sua projeção é de que as vendas sejam 5% superiores às do ano passado. “Isso reflete a crise”, explica, acrescentando que diminuiu muito a procura por ovos de Páscoa. Em outros supermercados, como o Nacional, O Dia e demais estabelecimentos a procura também aumenta a partir de hoje.

PEIXES

A Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a EMATER iniciou ontem a feira do peixe vivo, em Santo Antônio, na praça Nossa Senhora da Boa Viagem, conforme acontece todos os anos na Semana Santa.

Hoje, Quinta-Feira Santa, os peixes estão sendo comercializados das 9h às 20h, e amanhã, as atividades serão encerradas ao meio-dia.

O maior destaque é para a Tilápia, com estimativa de que 8.400 unidades sejam comercializadas. Além desse, também poderão ser encontrados na feira outros tipos, como a Carpa (Cabeça Grande, Capim, Húngara e a Prateada) e Jundiá. Segundo o chefe do Escritório da EMATER, Paulo Rojhan, a expectativa é de que sejam vendidas entre quatro a cinco toneladas de pescado. Outros três pontos se situam nas propriedades de João Luiz em Barro Vermelho, Vanildo, em Passo do Sabiá e Márcio, em Vila Palmeira.

PREÇOS

A tilápia está sendo vendida a R$ 12,00 o quilo. A carpa, a R$ 13,00 o quilo e jundiá é oferecido a R$ 15,00 o quilo. O aumento nos preços, do ano passado para cá, conforme calcula Rojhan, é de 8 a 10%.