Parentes reverenciam seus mortos

A quinta-feira (2), foi especialmente reservada por todos para a visita aos cemitérios do município.

Na sede foi muito grande o movimento, que já havia iniciado no domingo (29/10).

Como já é habitual, na entrada, sempre ocorre a venda de flores, bastante procuradas pelas pessoas que preferiram adquiri-las naquele local. De outra parte, se observou que os nichos novos já começam a ficar ocupados, o que demonstra a necessidade da prefeitura agilizar o processo para a liberação de nova área.

Também há grande número de sepulturas abandonas há anos, apresentando indícios de que os parentes nunca mais estiveram naquele local para zelar pela sua preservação. Se os restos mortais forem transferidos para o ossário pretendido, deverão ser abertos novos espaços para sepulturas.

INTERIOR

Os demais cemitérios localizados no interior do município também foram muito procurados. Um dos que se destacam pela organização é o de Portão I. Ali existem catalogados 2.318 túmulos e as pessoas têm procurado a administração para regularizar as anuidades.​