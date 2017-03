Palmeira receberá primeira edição do Gabinete Móvel

Rodrigo Massulo, o mais jovem vereador da Câmara de Santo Antônio da Patrulha, vem cumprindo à risca as promessas feitas durante sua campanha eleitoral. O Gabinete Móvel é uma das principais metas a serem cumpridas em seu mandato e começará a funcionar no dia 25 de março (sábado), às 10h, na comunidade de Vila Palmeira, em frente à sede do Esporte Clube Liberdade.

O Gabinete Móvel terá o objetivo de ir até as comunidades para ouvir as pessoas, anotar as demandas das localidades e passá-las ao Poder Executivo. Todo mês o gabinete visitará uma comunidade ou bairro diferente, com prévio agendamento e ampla divulgação dentro da localidade e na imprensa.

O vereador adianta que o espaço para esperar a comunidade será receptivo e hospitaleiro com a mesma alegria que seu gabinete fixo oferece na câmara. “Esta é uma forma de ouvir aquele patrulhense que não tem a oportunidade de ir até a Câmara para conversar com os moradores, por conta da distância ou da mobilidade”, completa Massulo.