Paella beneficente é sucesso

A Paella beneficente organizada pela ONG Animal Shelter foi um sucesso. Os convidados foram recepcionados no Esporte Clube Jaú, no último domingo (09). O delicioso prato foi feito por Dirceu Machado, onde todos os ingredientes foram doados pela comunidade.

De acordo com a voluntária, Sinara Foss, o projeto ajuda a quitar as dívidas adquiridas com as veterinárias parceiras da ONG, e a realizar mais castrações e atendimentos. “Queremos que a comunidade participe e se una para ajudar os animais”, afirma.