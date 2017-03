OSPA se apresenta em Santo Antônio da Patrulha

Em comemoração aos 206 anos do Município de Santo Antônio da Patrulha, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – OSPA, estará apresentando um concerto especial à cidade. O evento é patrocinado pela Corsan e acontecerá no dia 28 de março, próxima terça-feira, às 20 horas na igreja Nossa Senhora da Boa Viagem.

A regência é do maestro Evandro Matté, diretor artístico da orquestra. Samuka do Acordeon, um dos mais reconhecidos músicos da nova geração de instrumentistas do RS, é o solista convidado.

A entrada é franca, um presente para os patrulhenses.

O concerto em Santo Antônio é promovido com o apoio da Prefeitura Municipal e da igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Trata-se de uma oportunidade inédita para que o patrulhense possa assistir de perto a segunda maior Orquestra Sinfônica brasileira.