OSPA em apresentação inesquecível

Uma apresentação para ficar marcada na memória do patrulhense. Assim foi a grande noite da OSPA que, pela primeira vez se apresentou no município, marcando o início das comemorações do aniversário de Santo Antônio. Um dos grandes destaques foi a participação especial de Samuca do Acordeon. O prefeito municipal e o Secretário de Estado da Cultura, Victor Hugo falaram aos presentes, antes do início da exibição da segunda maior orquestra brasileira. Daiçon agradeceu ao Secretário por seu empenho para a vinda da OSPA. Victor Hugo parabenizou a administração e a população pelo aniversário. A igreja Nossa Senhora da Boa Viagem ficou totalmente repleta. As fotos mostram um pouco do que foi a grande noite.