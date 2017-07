Oficina de Encadernação Manual – Reciclados no Caldas Júnior

Estão abertas inscrições para a Oficina de Encadernação Manual – Reciclados, havendo 20 vagas abertas e com inscrições beneficiando a APAE. Com objetivo de reaproveitar materiais que as pessoas possuem em sua casa que não são mais utilizados e transformá-los em artesanato, surge à primeira oficina anual da Fundação Museu Caldas Júnior.

O curso acontecerá na sede do Museu de 17 a 28 de julho, sendo 3 horas por semana, em 2 semanas, no turno da tarde, no horário das 14 às 17 horas. A oficina será ministrada pela Instrutora Débora Ramos. Segundo Rosalva Rocha, presidente da fundação: “a oficina ensinará a transformar sacolas, embalagens de presente e caixas de sapato em lindos cadernos e cadernetas”.