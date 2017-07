O olhar do peregrino será tema de exposição no Museu Caldas Júnior

A Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes, em parceria com o Museu Caldas Júnior, está organizando uma exposição fotográfica sobre o Caminho Gaúcho de Santiago. O objetivo é reunir e mostrar registros feitos por peregrinos da cidade que tenham realizado o percurso.

Para tanto, a secretaria está convidando aqueles que fizeram o Caminho Gaúcho de Santiago e alguns registros do percurso a participar. Interessados devem enviar até duas fotos em boa resolução, para serem impressas no tamanho 15x21cm, até o dia 14 de julho, para turismo@pmsap.com.br ou levar diretamente na Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes.

A abertura da exposição ocorrerá no dia 21 de julho, às 19h, no Museu Caldas Júnior, com a presença da ACASARGS – Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Rio Grande do Sul. Mais informações na Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes, pelo telefone 3662.8560, ou com a Dada, pelo telefone 98053.6006.