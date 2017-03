Novos concursados tomam posse no Executivo Municipal

O prefeito Daiçon Maciel da Silva deu posse na sexta-feira (17/03), a 12 novos servidores municipais. Desses, 10 são professores, cinco de nível II e cinco de nível I, e dois motoristas. O vice-prefeito José Francisco Ferreira da Luz, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Marco Bicca, a diretora do FAPS (Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores), Simone Lorence Fraga e secretários municipais, prestigiaram a reunião realizada no gabinete do prefeito.

A secretária da Educação, Dalva Provenzi de Carli, parabenizou os novos servidores, lembrando que a maioria que estava ali, trabalhará para a essa pasta. “Vocês estão ingressando em uma área que tem uma evolução histórica de qualidade em Santo Antônio da Patrulha. Nossa educação se tornou referência na região e no Estado e isso é muito bom”, disse. Ela destacou a responsabilidade e a importância da função de cada um e disse que irá cobrar desempenho.

Bicca também desejou sucesso aos servidores, falando sobre o papel do Sindicato, de trabalhar em prol da categoria. Disse que em 2010, conseguiram atualizar o plano de carreira, readequando categorias a padrões melhores.

Zezo reforçou a importância do servidor público não só para a prefeitura, mas para a cidade de Santo Antônio. Lembrou que o Executivo é a instituição que mais emprega no município. Afirmou o vice: “o trabalho de cada um deve ser feito com muito carinho para o contribuinte, que é quem paga os nossos salários”.

O prefeito disse que em suas gestões, sempre preferiu contratar servidores concursados. ”Eles representam um trabalho técnico e a mão de obra qualificada para o município. Hoje temos importantes cargos de chefia ocupados por concursados”, lembrou.