Novo presidente do CONSEPRO fala sobre prioridades na Segurança Pública

O novo presidente do Consepro (Conselho Municipal Pró-Segurança), fala sobre prioridades para que a Polícia tenha melhores condições de atendimento à população. Claudio da Costa Silveira, egresso da Brigada Militar e Polícia Civil, tem profundo conhecimento da realidade e fala, nesta entrevista, com muita propriedade sobre os problemas que afligem o município.

FOLHA PATRULHENSE: O que representa para ti assumir essa importante função?

CLAUDIO SILVEIRA: Representa uma responsabilidade frente a essa importante entidade onde junto aos empresários e comunidade como um todo, tentaremos buscar incentivos para solucionar os problemas do dia a dia, enfrentados pelos órgãos de segurança.

FOLHA: Quais teus projetos à frente do CONSEPRO?

CLAUDIO: Buscar junto à comunidade incentivo; ações para fortalecer essa entidade, buscando apoio por meio do MP e empresários locais; tentar convencer a comunidade local da importância dessa entidade.

FOLHA: A questão das câmeras de videomonitoramento e sua provável ativação. Qual o teu pensamento a respeito?

CLAUDIO: Acho de fundamental importância a ativação dessas ferramentas de trabalho (câmeras), pois vai ajudar na elucidação de furtos, roubos e também inibir muito, os possíveis delinquentes que tentarem agir de forma a trazer perturbação à comunidade local.

FOLHA: Existe uma preocupação constante a respeito do efetivo da PC, BM e Bombeiros. Na Civil, a necessidade de mais agentes para manter o Plantão Permanente se faz urgente para que não seja desativado. Como vês isso?

CLAUDIO: Vejo a necessidade da nossa administração local, junto aos órgãos competentes buscar recursos através do governo do Estado, pois temos a necessidade de trazer mais efetivos para todos os órgãos, e tentar convencê-los, pois nossa cidade se localiza num ponto estratégico que dá acesso a vários munícipios, e também porque órgãos de segurança de SAP igualmente atendem o município de Caraá.

FOLHA: Mais comerciantes contribuindo para o CONSEPRO e o apoio da comunidade, foi algo que ficou bem claro na reunião da ACISAP. Qual o teu ponto de vista?

CLAUDIO: Em relação ao que falei muito nas respostas anteriores, e que fica bem claro no meu ponto de vista, que é um momento bastante delicado não somente para nosso município, mas como um todo, digo, crise que estamos enfrentando é bastante séria, se nós não nos mobilizarmos para dar apoio a estes órgãos estaremos cada vez mais submetidos a risco de qualquer tipo de crime.

FOLHA: O que mais gostarias de acrescentar?

CLAUDIO: Fico feliz pelo convite frente a essa entidade, mas ao mesmo tempo um pouco apreensivo, pois tenho muita vontade de trabalhar, mas também sei das dificuldades que todos nós como trabalhadores enfrentamos no dia a dia, buscar incentivos de maneira espontânea não é uma tarefa fácil.