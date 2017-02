Nicholas Meregali vai à Abu Dhabi disputar o Mundial

Mais uma vez o atleta patrulhense Nicholas Meregali, teve excelente desempenho no Jiu-Jitsu. Foi em Manaus, sábado e domingo (11 e 12), quando ele lutou a Seletiva para o Mundial de Abu Dhabi, na qual os ganhadores irão integrar uma primeira seleção brasileira de JJ. “Fiz minha estreia na Faixa Preta nesse evento, o que, para mim, foi um grande momento e um marco na minha memória; é história,” comemorou. Meregali afirmou ter tido dois dias intensos de emoções e testes, para conseguir sair com o título. “Lutei com um dos maiores nomes do JJ, e entrei de vez no cenário do Jiu-Jitsu. Minha perspectiva para o ano de 2017 é maravilhosa, pois sei que terei grandes desafios que me colocarão à prova, e me farão mais homem e um ser humano mais iluminado. 2017 promete ser para mim e para quem convive comigo, um ano para realmente mostrar ser diferente e fazer o que não está ao alcance real para conquistar o que foi traçado.”

O evento em Abu Dhabi deverá ser em abril, mas ainda não há data definida. Os patrulhenses continuam torcendo, cada vez mais, pelo jovem atleta para que continue conquistando títulos, que serão fundamentais para sua carreira e motivo de orgulho para o município.