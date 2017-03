NEEJA Mais de 450 alunos fazem provas conclusivas para ensino fundamental e médio

O Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos e Cultura Popular – Rizoma (NEEJA), recebeu no último dia 9, cerca de 450 alunos nos três turnos, oferecendo provas de todas as disciplinas e em várias modalidades. Foram atendidos alunos de Santo Antônio da Patrulha, região metropolitana e Litoral Norte, sendo que a cidade de Xangri-lá disponibiliza inclusive um ônibus exclusivamente para o transporte dos estudantes. Diversas pessoas que por um motivo ou outro deixaram de estudar, vêem no Núcleo uma nova oportunidade para atualizarem seus estudos. O Neeja oferece provas e grupos de apoio, onde o aluno tem autonomia e auxílio de professores para sanarem suas dúvidas.

AUTONOMIA

A proposta pedagógica baseia-se na autonomia do aluno, que busca a certificação de seus estudos. Não é “mais fácil”: É diferente. O aluno vai estudando no seu rítmo, e vai completando as disciplinas ou as áreas do conhecimento. No atual regimento o aluno acima de 18 anos pode fazer provas conclusivas do ensino fundamental e médio: Por componente curricular, por área do conhecimento ou globalizada.

CRESCIMENTO

Nos últimos anos vem crescendo muito o número de alunos que buscam na instituição uma melhor qualidade de vida através do ensino. Porém, apesar de ter tanta importância na vida destes alunos, o Neeja ainda não apresenta uma estrutura física adequada para um atendimento satisfatório, pois há necessidade de salas de aula e um refeitório adequado. O interessado poderá obter maiores informações procurando o NEEJA, na Avenida Paulo Maciel de Moraes, nº 147 com telefone (51) 3661597.