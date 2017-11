Nacional promove edição 2017 do Sábado Solidário

Ação gaúcha em parceria com o Banco de Alimentos acontece junto do Dia Nacional de Coleta de Alimentos

No próximo sábado (11), o Nacional de Santo Antônio da Patrulha sedia mais uma edição do Sábado Solidário, em parceria com o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul (BARGS).

Durante todo o sábado, um grupo de voluntários irá se mobilizar para arrecadar doações de alimentos não perecíveis junto aos clientes que passarem pelo supermercado da rede. Todo o material arrecadado será destinado para os núcleos do BARGS, e em sequência distribuídos para as instituições cadastradas.

Desde 2008, as ações do Sábado Solidário acontecem uma vez ao mês de abril a dezembro. E esta próxima edição acontece junto do 12° Dia Nacional da Coleta de Alimentos, campanha criada em 2006 pela Companhia de Obras (CdO).

Ao todo serão 35 lojas do Walmart Brasil que vão estar preparadas para receber os voluntários da ação e os clientes que queriam apoiar a causa. A expectativa é disseminar o clima solidário e aumentar as doações. No ano passado foram arrecadadas 144 toneladas de alimentos em todo o Brasil e cerca de 200 mil pessoas foram beneficiadas.

Os mercados da rede participam dessa mobilização que está marcada para acontecer das 8h às 19h do sábado, dia 11 de novembro.

Confira o endereço da loja participante:

Nacional Santo Antônio da Patrulha (R. Francisco José Lopez, 336)