Musa, uma patrulhense semifinalista no concurso.

Miria da Silva Freitas ficou como uma das finalistas no concurso Musa do Grêmio. Essa bela jovem, formada em Recursos Humanos e pós-graduada em Gestão Empresarial, se constitui em mais um orgulho para os patrulhenses, não apenas pela beleza física, mas pelos seus conhecimentos, pois esse item é fundamental em um concurso de beleza.

Conversamos com Miria a respeito dessa sua experiência.

FOLHA PATRULHENSE: Como surgiu a oportunidade de concorreres ao título?

MIRIA FREITAS: Sempre tive muita vontade de participar para representar meu time, e no final do ano passado, decidi que iria tentar.

FOLHA: O que representou pra ti, esse concurso?

MIRIA: Tudo que é relacionado ao Grêmio representa muito pra mim. Quem convive comigo, sabe o quanto gosto de futebol, o quanto acompanho e o quanto vou nos jogos! Mas valeu muito à pena, ter participado e ter chegado na semifinal, e ter conhecido um pouco da história de todas as concorrentes!

FOLHA: O que julgaste mais difícil no concurso?

MIRIA: O pouco tempo de preparação, pois este ano foi muito rápido, não dando tempo para se preparar o suficiente.

FOLHA: Pretendes concorrer a outros títulos?

MIRIA: No próximo ano, vou tentar mais uma vez.

FOLHA: Como foi o apoio dos familiares?

MIRIA: Todas as pessoas que convivem comigo, me apoiam muito, inclusive, muitas delas que me incentivaram a participar.

FOLHA: Já concorreste a outros títulos?

MIRIA: Não, e acredito que nem concorreria, somente a este para poder representar o meu time.

FOLHA: És gremista desde a infância, ou já torceste por outro clube? E o que te levou a optar pelo time?

MIRIA: Sim, sou gremista desde que nasci, jamais torci para outro time e jamais torceria! Acredito que tenha sido meu coração, pois não houve nunca outra opção. Desde criança já torcia e assistia os jogos, inclusive, gostava tanto, que tive até aniversário com o tema do Tricolor.

FOLHA: O que mais gostarias de acrescentar?

MIRIA: Quero dizer que sempre temos que ir atrás dos nossos sonhos. Independente do que pensem ou que nos julguem, ninguém sabe o quanto isso é importante para nós!