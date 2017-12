Município não vai perder agência do INSS

Esteve em Brasília o prefeito Daiçon Maciel da Silva, onde recebeu a confirmação do Ministério do Desenvolvimento Social de que não existe possibilidade do município perder a agência do INSS. O prédio, com a acessibilidade, será alugado com os cursos mantidos pela União. No mesmo ministério, Daiçon cadastrou o pleito da aquisição de um ônibus para o transporte dos alunos do projeto Pé Quente e para os Idosos do Serviço de “Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, para atividades realizadas durante os finais de semana. No DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, tratou da conclusão da pavimentação da Av. Afonso Porto Emerim, fazendo a ligação asfáltica até o acesso de Santo Antônio da Patrulha, junto à Freeway. O prefeito ficou otimista, já que teve a informação de que o pleito do Município terá as obras incluídas no edital de concessão da rodovia, cujo contrato com a Concepa foi renovado provisoriamente.