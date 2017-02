Mulher gerencia BB de Santo Antônio

A agência do Banco do Brasil de Santo Antônio tem nova gerente. Assumiu há poucos dias aquela função, Juliana Blanck, uma jovem bancária que entrou para o Banco há 13 anos. Natural de Pelotas, ela havia gerenciado a agência do município paulista de Primavera, mas ansiava por retornar ao Estado. “Estou muito feliz por estar em Santo Antônio, onde estou sendo muito bem recebida e onde encontro uma excelente gastronomia, além da grande beleza do município, que me chamou muito a atenção”. Juliana afirma que a agência patrulhense está muito bem, e que seu principal objetivo é fazer a economia local girar. “Onde está o Banco do Brasil, há desenvolvimento”. Sua principal meta, enquanto gerente da agência, é fidelizar o cliente.