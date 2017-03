Movimento intenso para saques de contas inativas do FGTS

Tem sido intenso o movimento na agência local da Caixa, de pessoas que vão sacar valores que constam em contas inativas do Fundo de Garantia, por Tempo de Serviço.

Conforme a Supervisora de atendimento, o fluxo maior aconteceu na sexta-feira (10/03), quando começaram os saques, e nessa segunda-feira (13/03). Segundo Graziani Milanezi Corrêa, as pessoas também são orientadas a procurar outros canais, como próprio site da Caixa onde, basta que o interessado informe o CPF ou PIS para saber se tem direito, ou não. O site é www.contasinativas.caixa.gov.br.

QUEM TEM DIREITO

Quem tiver valores até R$ 1.500,00 por empresa, saca só com a senha do Cartão do Cidadão. Se for entre R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 o saque deverá ser feito com o Cartão do Cidadão. Acima desse valor o interessado deve passar diretamente na agência da Caixa.

Caso possua conta poupança individual, o crédito vai entrar diretamente na conta.

MOVIMENTO

Em apenas um dia a Caixa atendeu em Santo Antônio 141 pessoas, no setor de FGTS inativo, que foi na sexta-feira (10/03). Nessa segunda-feira (13/03), foram 91 interessados. A média do tempo de espera, conforme Graziani, nesses dois dias, chegou a ultrapassar 2 horas, devido à grande procura que tem sido registrada. O movimento deverá ser intenso ao longo desse período.