Motorista morre carbonizado na freeway

Um grave acidente de trânsito ocorrido esta noite na free way no sentido Porto Alegre-Litoral, resultou na morte do motorista de uma Kombi, com placa de Guaíba. Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Patrulha, o motorista da kombi teria tentado mudar de faixa, sendo colhido por um caminhão. Com a colisão, a kombi caiu no canteiro central sendo tomada pelas chamas. O motorista não conseguiu sair e morreu dentro do veículo. O acidente ocorreu no km 24,3 próximo à localidade de Casqueiro. O trânsito chegou a ficar lento no local.

Além dos bombeiros de Santo Antônio da Patrulha, o socorro da Concepa e a Polícia Rodoviária Federal atendem a ocorrência. A pista foi interrompida para que pudesse ser feita a lavagem de pista. Não há ainda a identidade do motorista morto no acidente.

Por outro lado, milhares de veículos utilizam a rodovia com destino às praias e serra para o feriadão de Páscoa.