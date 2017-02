Motorista foge de abordagem da Brigada, capota e cinco ficam feridos

Uma perseguição movida pela Brigada Militar a um veículo Triton L200, placa MKP 8531, que fugiu da abordagem da Polícia, terminou com a capotagem desse carro por volta de 18h30min de hoje (09/02) na Estrada que conduz a Aldeia Velha, próximo à entrada para o Campus Furg/Sap. O motorista, que disse aos policiais estar sem CNH e mais cinco mulheres, terminaram sofreram ferimentos, sendo socorridos pelos Bombeiros e pelo Samu que efetuou o transporte até o hospital. Conforme o Sargento Nilson, comandante do Pelotão da BM local, quando a placa foi conferida no sistema, ficou constatado que era clonada. O motorista recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à DP.

Uma testemunha disse ter visto quando o carro capotou por três vezes, depois de se chocar com uma cerca, invadindo um terreno particular. Uma das mulheres feridas afirmou que haviam recebido uma carona daquele motorista e que, quando a Brigada começou a perseguir o veículo, esse imprimiu alta velocidade e elas não souberam explicar porquê ele agiu dessa forma.

Fotos de Marcio Vieira e Cássia Bereta Ramos.